Corbara. Lite sfocia nel sangue

Tragedia sfiorata a Corbara dove in tarda mattinata si è verificata un’aggressione ai danni di un uomo del posto, da parte di un compaesano.

L’aggressione

L’episodio si è verificato all’interno del cimitero dove i due si erano recati a far visita ai propri cari defunti. Pare che tra i due già ci fossero dissidi familiari. Da una prima ricostruzione, anche sulla base delle testimonianze di chi era presente, le due persone incontrandosi, avrebbero avuto un alterco terminato poi con l’aggressione.

La vittima presa a bastonate

Uno dei due, dopo la discussione, sarebbe uscito dal cimitero verso l’auto, all’interno della quale aveva un bastone, per poi ritornare nel camposanto e colpire in testa l’altro, mentre era di schiena.

I soccorsi

La vittima cade a terra in una pozza di sangue mentre l’aggessore va via. Il malcapitato viene soccorso dai presenti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Fortunatamente, nonostante il violento colpo, non ha mai perso conoscenza e caricato sul 118 è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i carabinieri, intervenuti per ricostruire l’accaduto.