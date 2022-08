Da Parigi a Napoli. Neonato con grave malformazione operato alla Federico II

Il piccolo è stato operato per la grave malformazione congenita alle vie urinarie. La Federico II struttura all'avanguardia

Operato per una malformazione al Policlinico di Napoli neonato giunto da Parigi. Il piccolo sta bene ed e’ tornato a casa.

Una coppia da Parigi ha deciso di far operare il loro piccolo a Napoli presso l’azienda ospedaliera universitaria Federico II per la grave malformazione congenita alle vie urinarie.

La storia

La mamma del neonato , di origini partenopee ma da anni trapiantata a Parigi, ha scoperto al quinto mese di gravidanza della malformazione del figlio. Poi, attraverso internet e con l’ aiuto di pediatri francesi, ha appreso dell’esistenza, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, di uno dei centri più avanzati in Europa per la correzione delle malformazioni congenite pediatriche. E cosi – come spiega tv medica- hanno contattato il professor Ciro Esposito, direttore della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Universitario. Il piccolo è nato a Napoli il 12 agosto scorso, con un peso di 3,5 chili .

L’operazione

Dopo cinque giorni è stato operato dall’équipe della Federico II diretta dal dottore da Esposito. “Il neonato , ha spiegato a Sky tg 24 il chirurgo pediatrico , è stato operato con tecniche endourologiche e con l’uso della tecnologia laser. Il piccolo è stato già dimesso, tre giorni dopo l’intervento, e sarà seguito dalla nostra équipe fino all’adolescenza, in questo caso anche in collaborazione con i colleghi francesi, per monitorare costantemente la regolare funzionalità renale.

La Federico II all’avanguardia

Grazie alle tecnologie avanzate di cui disponiamo , tra cui laparoscopia, toracoscopia, chirurgia robotica, endourologia, laser chirurgia, realtà virtuale, tecnologia multimediale integrata HD, 3D, 4K, siamo riusciti ad invertire il flusso migratorio dei pazienti pediatrici che, fino ad alcuni anni fa, dal Sud si affidavano ai centri del nord Italia; oggi, invece, tante famiglie da tutta Europa fanno riferimento alla Federico II”.

Emozionati e soddisfatti i genitori del piccolo ed anche i nonni paterni, anche loro venuti a Napoli: “Nulla da invidiare ai Centri francesi, la Chirurgia Pediatrica della Federico II è davvero un’eccellenza” hanno commentato.

Equipe multidisciplinare

Nell’equipe multidisciplinare sono stati coinvolti il Dipartimento Materno Infantile e la Ginecologia ed Ostetricia, entrambi diretti da Giuseppe Bifulco, con Gabriele Saccone che ha curato il parto, la gestione ed il follow-up ginecologico della mamma; coinvolta la Neonatologia guidata da Francesco Raimondi che, con il suo team, ha stabilizzato il piccolo prima dell’intervento, garantendo con Michele Panico la presenza del neonatologo in sala operatoria. Ad operare il neonato, oltre ad Esposito, le dottoresse Maria Escolino e Mariapina Cerulo, con l’equipe anestesiologica guidata da Giuseppe Servillo e composta da Giuseppe Cortese e Daniela Palumbo, affiancati dal team infermieristico di sala operatoria, con la sua coordinatrice Luisa Florio, e dagli infermieri del reparto della chirurgia pediatrica coordinati da Susy Turco.