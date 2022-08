Pagani. Scuola d’infanzia: ottenuto finanziamento di 2 milioni di euro

Il Comune di Pagani è stato ammesso al finanziamento dell’Unione europea per la costruzione di una scuola dell’infanzia a tre sezioni in Traversa Taurano

Ottenuto finanziamento di 2 milioni di euro per una nuova scuola dell’infanzia a Pagani

PNRR

A Pagani si festeggia un ulteriore potenziamento della sua rete scolastica. Il Comune di Pagani è stato ammesso al finanziamento dell’Unione europea- Next Generation EU (PNRR), in via definitiva per la costruzione di una scuola dell’infanzia a tre sezioni in Traversa Taurano, per un importo di € 2.186.825,00.

Riqualificazione

Dunque dopo le procedure per la riqualificazione dell’istituto scolastico Manzoni che procedono spedite verso l’appalto e la partenza dei lavori, un altro risultato in ambito di infrastrutture scolastiche, atteso negli anni, si è portato a compimento, su mandato del sindaco De Prisco, grazie al lavoro dell’ufficio tecnico guidato dall’assessore ai lavori pubblici, Augusto Pepe.

Partiranno ora le procedure per l’affidamento dei lavori, il cui termine massimo per l’aggiudicazione è fissato per il 31 marzo 2023.