Sarno. Comitato “Insieme per la salute” torna al lavoro

Sarno. Riprendono le attività del comitato “Insieme per la salute” – Sarno. All’incontro, che ha avuto luogo nella serata di mercoledì scorso, avrebbe dovuto prendere parte anche il primo cittadino, Giuseppe Canfora, ma così non è stato.

Il comitato torna a lavoro

I lavori del gruppo cittadino sono comunque andati avanti, e sono state stabilite le prossime azioni da mettere in atto.

“In primo luogo invieremo una richiesta di incontro formale all’Ingegner Gennaro Sosto, nuovo Direttore Generale della ASL Salerno – fanno sapere dal consesso -, per confrontarci e chiedere quale sia non solo la programmazione, ma anche gli interventi strutturali e sul personale che porrà in essere per il “Martiri del Villa Malta” “.

L’incontro mancato con il sindaco

“Per ciò che concerne invece l’incontro con il sindaco – conclude il gruppo – noi continuiamo per la nostra strada, e anche se questa riunione era stata chiesta proprio dal nostro primo cittadino, certamente ci impegneremo per la stessa causa. Se il sindaco, così come chiunque altro, vorrà partecipare ai nostri incontri, è il benvenuto e sa dove trovarci”.

Carmela Landino