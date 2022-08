Scafati. Rischia di saltare il voto al bilancio di previsione di stasera

Sarà probabilmente rinviato alla prima settimana di settembre, il voto al bilancio di previsione. E nel mentre, il Presidente del cda del consorzio Comunità Sensibile, Pasquale Coppola, lancia l’appello ai consiglieri comunali di votare il presidente del collegio dei revisori, affinché possano essere sbloccati i tre milioni di euro di fondi destinati al sociale. Senza presidente dell’organo di controllo economico non sarà possibile neanche esaminare gli emendamenti al bilancio, che già arriverà stasera in Aula tra le polemiche dell’opposizione per il ritardo nell’invio degli allegati. Questi i motivi formali per rinviarlo, mentre politicamente risalta ancora la mancanza di maggioranza di Cristoforo Salvati, rimasto a 12 consiglieri contro gli attuali 13 della minoranza. Una condizione che mette a rischio, oltre alla sua stessa consiliatura, anche l’approvazione degli altri argomenti all’ordine del giorno, come ad esempio il piano parcheggi. Numeri alla mano, la minoranza può presentare emendamenti, votarseli e di conseguenza modificare le proposte di delibera a suo piacimento. Vale a dire capovolgere di fatto l’amministrazione comunale. Un paradosso reale e concreto, già manifestatosi più volte, che solo il primo cittadino sembra ancora non palesare nella sua gravità. A nulla sono serviti al momento i tentativi di accordo con gli ex consiglieri di maggioranza passati all’opposizione. Sembra irremovibile Nicola Cascone dalla sua posizione contraria, e neanche stasera, a quanto pare, si avrà modo di capirlo fino in fondo. Certo è che i 13 consiglieri di minoranza formalmente potevano, in qualsiasi momento, sottoscrivere le dimissioni davanti ad un notaio e porre fine all’era Salvati. Una strada che hanno scelto di non percorrere. Ed è questo che non esclude il possibile inciucio last minute, nel quale sperano il primo cittadino e i suoi fedelissimi. “Senza i revisori si rischia la paralisi dei servizi che vanno garantiti alle fasce più deboli – ammonisce Coppola – in quanto i fondi, regionali e nazionali, del vecchio piano di Zona, sono bloccati nelle casse del comune capofila che è Scafati”. Circa tre milioni di euro che l’ufficio finanziario non può trasferire all’azienda consortile, operativa da luglio, senza parere formale dei revisori. “Siamo al momento apicale – continua Coppola – se fino adesso il CDA ha lavorato senza percepire un centesimo di euro, non possiamo chiedere a chi deve svolgere i servizi di fare altrettanto. Spero che le forze politiche tutte dimostrino senso di responsabilità votando il Presidente dei revisori e la costituzione del collegio”. In discussione stasera anche il destino del Palamangano, alla presenza dei tifosi preoccupati dello Scafati Basket. Senza bilancio però la possibilità di iniziare a giocare la serie A in città è sempre più remota.

Adriano Falanga