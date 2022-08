Sport. Nocerina e San Marzano sono amichevoli: 1-1 al “San Francesco”

Ottimo pareggio per il San Marzano nel test di lusso contro la Nocerina. Al San Francesco termina 1-1, con il centravanti Prisco che rimette le cose in pari dopo un rigore inesistente concesso dall’arbitro a favore della Nocerina.

Mister Fabiano ha tenuto ancora a riposo precauzionale Marotta, unitamente agli under Ragone e Scoppetta, ruotando tutti gli altri effettivi a disposizione e sistemando i suoi col 4-3-3.

La cronaca. Al 7’ prima chance di marca rossonera col tentativo di capitan Garofalo che esce di poco accanto al palo. Ancora Nocerina pericolosa al 21’ con Balde che chiama Palladino all’intervento in due tempi. Primo lampo blaugrana al 23’ con una doppia chance ravvicinata confezionata da Nuvoli e Armeno, la sfera si perde alta. Una opportunità migliore capita al 36’ sulla testa di Esposito, sfera di poco oltre la traversa su cross di Armeno. In chiusura di frazione Garofalo prova direttamente su punizione decentrata, Palladino alza in angolo prima del duplice fischio dell’arbitro.

Al quarto d’ora della ripresa l’arbitro inventa un rigore in favore della Nocerina. Scaringella spinge Dentice in vantaggio sul pallone, ma per il direttore di gara il fallo è del difensore del San Marzano, addirittura ammonito. Dal dischetto è lo stesso Scaringella a realizzare il parziale 1-0.

Mister Fabiano manda gradualmente in campo quasi tutti gli effettivi. Tra questi anche l’ultimo acquisto Elefante che al 23’ ci prova da oltre 20 metri con palla a lato. Nel finale arriva il pareggio con una bella azione personale di Camara sull’out di destra, cross basso per Prisco che si gira in area e insacca nonostante la trattenuta di Menichino.

IL TABELLINO

NOCERINA (4-3-3): Stagkos; Chietti (28’ st Saccoccio), De Marino (43’ st Menichino), Magri (1’ st Kaleel), Garofalo (12’ st Diniz); Basanisi (43’ st Gaudino), Schiavella (19’ st Boersma), Cuomo (1’ st Mancino); Valentini (1’ st Scaringella), Talamo (41’ st Falzone), Balde (8’ st Mincica). A disposizione: Recchia, Caliendo; Gomes, Villani, Sirico, Dorato, Settembrini, Amarante. Allenatore: Sannino.

SAN MARZANO (4-4-2): Palladino (15’ st Feola); Dentice (1’ st Fernando; 5’ st Dentice), Riccio (1’ st Velotti), Chiariello (1’ st Di Girolamo), Frulio (24’ st Aiello); Tarascio (1’ st Simonetti), Lettieri (25’ st Montoro), Nuvoli (1’ st Camara); Castagna (14’ st Elefante), Esposito (1’ st Prisco), Armeno (12’ st Tranchino). A disposizione: Ragone; Scoppetta, Marotta. Allenatore: Fabiano.

RETI: 17’ st Scaringella (N), 44’ st Prisco (S).

NOTE. Calci d’angolo 5-3. Ammoniti: Dentice (S). Recupero: 2’ pt;

Fonte:

UFFICIO STAMPA SAN MARZANO CALCIO

Giuliano Pisciotta