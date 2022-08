U.S Angri 1927. Un riconoscimento per la serie D

Una coppa da mettere in bacheca per aver vinto il girone C di Eccellenza

Un riconoscimento per la promozione in serie D. Una coppa da mettere in bacheca per aver vinto il girone C di Eccellenza. Ieri pomeriggio presso il Grand Hotel Vanvitelli a San Marco Evangelista (Ce), a margine della presentazione dei calendari per la stagione 2022-23, il presidente del Comitato Regionale Campano Carmine Zigarelli ha consegnato al presidente Armando Lanzione il trofeo. In rappresentanza della società grigiorossa Remo Luzi, il direttore sportivo Antonio Del Sorbo e il capocannoniere angrese Alfredo Varsi.