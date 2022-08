Pompei. Ricorre l’anniversario dei bombardamenti sulla Città Antica

Danni incalcolabili procurati dalle "bombe alleate" alla Pompei archeologica. Persi pezzi della memoria storica conservati per duemila anni sotto la cenere del Vesuvio.

E’ doveroso ricordare i danni procurati all’archeologia pompeiana dai bombardamenti alleati del 1943. Essi hanno privato la cultura occidentale di pezzi della memoria storica conservati per duemila anni sotto la cenere del Vesuvio.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra l’agosto e il settembre 1943, l’area archeologica di Pompei fu oggetto di bombardamenti da parte delle “forze alleate”. L’obiettivo dichiarato era di accelerare la ritirata delle truppe tedesche dal Sud Italia. Circa 170 ordigni furono sganciati dai bombardieri inglesi e canadesi colpendo e danneggiando in vari punti l’area degli scavi.

Il primo bombardamento a Pompei avvenne nella notte fra il 24 e il 25 agosto 1943, quando incursioni aeree, che avevano come bersaglio principale la vicina Torre Annunziata, sede di una fabbrica d’Armi, interessarono anche il sito archeologico.

Resta l’evidenza storica dei danni incalcolabili procurati dalle “bombe alleate” alla Pompei archeologica che sono oggettivamente devastanti. I bombardamenti statunitensi cancellarono via dell’Abbondanza, Porta Marina, gli archi del Foro, il Teatro Grande, la Schola Armaturarum e le domus di Trittolemo, Romolo e Remo, di Epidio Rufo, di Salustio e una parte della casa di Diana. Giusto per citare i danni più estesi e che praticamente hanno privato per sempre l’umanità di testimonianze uniche nel loro genere.