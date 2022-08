Scafati. Slitta il bilancio, fumata nera sul Palamangano

E’ scontro sul Palamangano in Consiglio Comunale, e il Bilancio di previsione viene rinviato a settembre. Ieri sera l’Assise ha accolto l’atto di indirizzo presentato da Nicola Cascone che impegna Palazzo Mayer a usufruire dei fondi messi a disposizione da Terna Spa quale ristoro per la stazione elettrica in contrada Marra. Ma è una vittoria a metà, perché “è necessaria però una variazione al bilancio, dopo la sua approvazione, perché bisognerà cambiare il piano triennale delle opere pubbliche, prevedendo una diversa destinazione dei 500 mila euro della convenzione con Terna”, la doccia fredda del primo cittadino. Tutto cambi affinché nulla cambi, alla fine l’atto di indirizzo resta solo una indicazione politica, che non potrà tecnicamente essere operativa, senza comunque l’approvazione del bilancio. “Ci aspettiamo entro dieci giorni l’attivazione di tutte le procedure – tuona Nicola Cascone – altrimenti invito fin da adesso tutti i colleghi di minoranza a rassegnare le dimissioni davanti al notaio ponendo fine a questa consiliatura”. Il sindaco ribatte: “ci sono i pareri tecnici, diversamente non è possibile fare”. Palese la delusione dei tifosi dello Scafati Basket, presenti in massa alla seduta consiliare. In un primo momento la coalizione che sostiene il primo cittadino aveva deciso di votare contro, dietro parere negativo della responsabile del settore Lavori Pubblici Erika Izzo. Secondo la responsabile infatti, perseguendo tale situazione si avrebbero tempi decisamente più lunghi, considerato che la società si è resa disponibile a rivedere il progetto non prima del 30 settembre, mentre, sempre secondo la Izzo, con l’ok al bilancio i lavori potranno iniziare entro pochi giorni, avendo l’ufficio espletato l’iter tecnico previsto. Di fatto i lavori restano vincolati all’approvazione del bilancio. Il documento economico programmatico neanche ieri sera ha visto il via libera dal Consiglio Comunale. Formalmente rinviato perché la mancanza del presidente dei revisori dei conti impediva la costituzione del collegio, necessaria per gli opportuni pareri agli emendamenti al bilancio depositati. Ed è proprio sulla votazione del Presidente che arriva la schiarita per Salvati. E’ Nicola Cascone il tredicesimo voto utile per l’elezione del presidente del collegio dei revisori. Viene confermato l’uscente Pietro Miraldi, e la costituzione del collegio permetterà adesso sia di sbloccare i 3 milioni di euro in favore del consorzio Comunità Sensibile per le politiche sociali, sia di validare eventuali emendamenti al Bilancio che dovessero essere depositati. Miraldi è stato eletto a scrutinio segreto, l’opposizione in massa si è allontanata dall’Aula, lasciando il solo Cascone a prendere parte al voto. La decisione ha creato momenti di tensione con i colleghi. “Sono contro l’amministrazione, non contro la città – le sue parole – se vogliono mandare a casa il Sindaco, c’è il notaio. Io sono pronto”. Presenti anche gli attivisti di Corto Circuito, che hanno improvvisato un flash mob all’esterno della biblioteca Morlicchio.

Adriano Falanga