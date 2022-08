Sport. Cade l’AC Sant’Antonio Abate nell’amichevole in casa con la Paganese, fatale la punizione di De Felice

Sconfitta di misura in casa per l’AC Sant’Antonio Abate contro la Paganese in occasione dell’amichevole organizzata ieri pomeriggio 25 agosto allo stadio “Vigilante Varone”, ma il campo continua a dare segnali positivi. La differenza di categoria alla fine è prevalsa nella tecnica di Francesco De Felice, con l’attaccante che ha fissato il risultato sullo 0-1 grazie ad un ottima punizione nel secondo tempo, ma la partita tra le due compagini è sempre stata equilibrata, con i giallorossi iscritti al girone B di Eccellenza che hanno ben figurato contro gli azzurostellati prossimi all’esordio nel girone G di serie D. “Oggi abbiamo avuto ulteriori segnali positivi , penso che stiamo lavorando nella direzione giusta. Il primo tempo è stato molto equilibrato , ho visto una squadra di quantità e qualità , che ha tenuto testa ad una squadra che punta a ritornare in lega pro.” Sono le parole di soddisfazione a fine partite del co presidente del Sant’Antonio Abate Giuseppe Vertolomo, che pensa ora al futuro:” Inoltre abbiamo avuto risposte positive anche dagli under che sono entrati nel secondo tempo, peccato proprio per il gol arrivato nel secondo tempo su punizione. Ora testa al Savoia con la consapevolezza dei nostri mezzi”.

I titolari del match:

Sant’Antonio Abate:

Alcolino, Longobardi, Vitale, Girardi, Di Ruocco, Comegna, Sorriso V., Della Femina, Iannone, Sorriso A., Orlando. Allenatore: Criscuolo

Paganese:

Reclaf, Esposito G., Di Somma, Brugnano, Oprean, Verna, Iuliano, Semonella, Di Stadio, Pozzebon, D’Agostino. Allenatore: Giampà

Si ringrazia

Gianmarco Amato

Responsabile Ufficio Stampa

A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971