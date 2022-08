Angri. Problemi di accesso al sito del Comune. C’è l’interrogazione

Angri. Problemi di accesso al sito del Comune

Il nuovo sito istituzionale del comune riscontra molti problemi. Lo segnalano diversi utenti. Molte sezioni risultano incomplete, accessi difficili, mancata pubblicazione nei tempi richiesti di delibere e determine sull’albo pretorio e l’assenza di riferimenti essenziali. Queste tra le molte criticità, del diffuso disservizio legato al nuovo portale del comune, con evidenti ‘bug’ dopo il rifacimento del layout complessivo del portale, che non risponderebbe più alle funzioni degli “uffici online” come previsto dalle normative dedicate.

L’interrogazione

Sulla questione chiedono dettagli e chiarezza i consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara del gruppo “Progettiamo per Angri”. I tre consiglieri hanno chiesto, in una specifica interrogazione, alla luce di quanto evidenziato, all’assessore delegato Angela Maria Malafronte, e agli uffici di competenza “di dettagliare con risposta scritta e orale la mancanza di aggiornamento dell’albo pretorio e di contenuti fondamentali per l’orientamento online dei cittadini sulle pagine del nuovo sito del comune” che “risulta anche di difficile accesso”.

Upgrade molto discutibile

Proprio l’assessore Malafronte ha voluto l’upgrade con il nuovo layout per interpretare al meglio le nuove linee dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Nell’interrogazione viene evidenziato anche che “si registrano ripetuti refusi di stampa che non vengono controllati all’atto della pubblicazione fuorviando la corretta informazione”. Mancano gli istruttori informatici e l’ultimo arrivato con il “concorsone” è stato liberato dall’incarico per la solita mancanza di risorse economiche.

Necessità di una perizia tecnica

Alla luce di questi elementi il gruppo “Progettiamo per Angri” chiede “che venga conferita una perizia specialistica e tecnica del nuovo sito per certificare la sua omologazione ai nuovi termini prescritti dalle varie normative vigenti in materia” dettati dall’agenzia pubblica italiana, che svolge le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla legge, al fine di perseguire il massimo livello d’innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. In tale caso le linee guida dell’AgID, sono state erroneamente recepite dall’amministrazione Ferraioli.

RePOL