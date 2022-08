I caschi rossi impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo

Locale in fiamme

L’incendio è divampato in un ristorante di Castello, a Gragnano. Terrore tra i clienti che sono scappati dalle sale. I caschi rossi impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo. La struttura pare sia stata completamente distrutta dal fuoco. Si indaga per capire la natura dell’incendio, nessuna pista esclusa.