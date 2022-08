Orrore a Pagani. Cane preso a pistolettate e bastonate.

E’ partita sui social una raccolta fondi per contribuire alle spese per le cure e il ricovero di Schizzo che rischia di morire per la gravità delle lesioni.

La vergogna

Il caso scioccante è accaduto in via Mannara a Pagani. Un cagnolino di nome Schizzo, di 12 anni, è stato prima preso a pistolettate e poi bastonato, un atto vile e barbaro compiuto da qualcuno senza scrupoli. Ad accorgersi dell’accaduto, un passante che ha allertato subito i soccorsi. Il cane è stato affidato ai volontari dell’associazione Zampa Amica di Pagani che lo ha immediatamente trasportato in una clinica veterinaria di Nocera Superiore, dove è stato ricoverato.

Condizioni critiche

Critiche le condizioni di salute del povero animale: dagli esami radiografici è emerso che i pallini hanno colpito varie zone della spina dorsale e, principalmente le zone intracraniche provocando lesioni cerebrali. Inoltre ha riportato anche un trauma cranico a causa delle bastonate inferte alla testa.

La raccolta fondi

I veterinari stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico per Schizzo, previa risonanza magnetica, ma è necessario prima stabilizzarlo perché non si regge sulle zampe. In questo momento, non è operabile anche per problemi pregressi che volontari e medici stanno curando.E’ partita sui social una raccolta fondi per contribuire alle spese per le cure e il ricovero di Schizzo. Iban: IT96H0306909606100000180216, Causale: Ricovero Schizzo.

L’associazione Zampa Amica presenterà una denuncia contro ignoti.

Atto disumano

Una storia che inorridisce e che arriva, come una beffa, proprio il 26 agosto, giornata internazionale dedicata al cane. Chi si macchia di un simile comportamento è privo di ogni sentimento di pietà nei confronti dell’amico a quattro zampe.

La legge e le sanzioni

Si ricorda che le barbarie contro gli animali sono punite dal codice penale. L’uccisione di animali, ‘per crudeltà o senza necessità’ è considerato reato ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale e prevede la reclusione da quattro mesi a due anni; il maltrattamento, invece, normato dall’articolo 544 ter, è sanzionato con la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa da cinquemila a trentamila euro, con pena aumentata della metà se dal maltrattamento ne deriva la morte dell’animale, come in questo caso. Infine l’articolo 638 prevede che chiunque senza necessità uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro.