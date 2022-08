Pagani: Non ce l’ha fatta Skizzo, il cagnolino preso a pistolettate e bastonate

La barbarie

Un esecuzione in piena regola andata in scena in via Mannara a Pagani. Atroce la fine del cagnolino di 12 anni, bersaglio di un essere spregevole che prima lo ha impallinato e poi preso a bastonate in testa, provocandogli numerose lesioni cerebrali e alla spina dorsale e lasciandolo in fin di vita.

La speranza

Immediatamente soccorso è stato affidato all’Associazione Zampa Amica di Pagani e a una clinica veterinaria di Nocera Superiore per tentare di salvarlo.

Il triste epilogo

Poco fa il triste epilogo. Skizzo non ce l’ha fatta, a comunicarlo è l’Associazione Zampa Amica, attraverso un post sulla propria pagina social.

Le parole dell’Associazione Zampa Amica

“Skizzo non ce l’ha fatta. Le probabilità erano minime ma abbiamo cercato di non perdere la speranza, una speranza che stamattina si era accesa più forte perché è riuscito a mangiare un po’ ma è stata solo un illusione o forse il suo saluto alla vita. Questa foto gliel’ho fatta poche ore fa, la sofferenza in quegli occhi disconnessi ed i suoi lamenti erano strazianti. Assurdo vederlo morire per colpa di un folle! Voglio giustizia per Skizzo! Chi lo ha ridotto così deve essere punito! Vola sul ponte Skizzo, corri felice dove non sentirai più dolore e nessuno può farti più del male”.

Il reato

L’uccisione di animali, ‘per crudeltà o senza necessità’ è considerato reato ai sensi dell’art. 544-bis del codice penale e prevede la reclusione da quattro mesi a due anni. L’unica speranza, dunque è di rintracciare l’autore di questa barbarie.