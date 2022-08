Pompei. Campo sportivo “Bellucci” pronto per le competizioni

Il Bellucci pronto

Dopo l’ok del C.O.N.I e della Lega Nazionale Dilettanti arriva il placet della Commissione di

Vigilanza sui luoghi pubblici: il campo sportivo “ Vittorio Bellucci” é pronto per le competizioni sportive. Saranno contenti i tifosi della “Fc Pompei” nel vedere i loro beniamini scendere in campo nelle partite del girone A Eccellenza.

Lavori

Allo scopo di superare a pieni voti le ispezioni delle varie commissioni competenti, il campo è stato oggetto di una serie di lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di

sicurezza, che hanno interessato gli spogliatoi, le aree annesse, il campo di gioco e le sue

attrezzature.

Riqualificazione

Nel dettaglio, le opere di riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo sono state: adeguamento dell’intero gruppo spogliatoi, nel rispetto della vigente normativa emanata dal CONI; collegamento degli scarichi fognari dei servizi igienici alla preesistente condotta fognaria comunale ubicata su via Lepanto; eliminazione di ogni barriera architettonica, ai sensi del D.P.R. 503/96 e regolamenti tecnici collegati; rifacimento del campo da gioco con la realizzazione di un idoneo sistema di drenaggio ed impianto di smaltimento delle acque e collocazione di manto erboso sintetico; rifacimento dell’impianto illuminotecnico per garantire la dovuta luminosità dei locali e del campo di gioco; rifacimento dell’impianto termico nel rispetto della legge 10 del 1991 e la ristrutturazione del locale.

I dati tecnici del campo

I dati tecnici prevedono che il campo sportivo, destinato al gioco del calcio “Vittorio Bellucci” risulta articolato in: uno spazio monovalente , comprendente campo per destinazione (96,00 x 57.60 m) preposto per il gioco del calcio con annessa area (fascia di rispetto) recintata per l’ubicazione delle panchine e controllo degli accessi, un corpo di fabbrica ad un livello di circa 250 metri quadrati, con calpestio alla stessa quota del campo di gioco ed altezza utile di circa 3 m, in cui sono allocati i servizi di supporto per gli atleti ed arbitri con i relativi percorsi;

Zone spettatori e tifoserie

Due zone spettatori costituita da spazi organizzati dedicati al pubblico in piedi e i relativi percorsi, rispettivamente di 620 metri quadrati per la tifoseria della FC Pompei, e 270 metri quadrati per la tifoseria ospite.

Il sindaco ha dichiarato di aver personalmente seguito le tortuose fasi burocratiche per la riapertura del “Bellucci”.

