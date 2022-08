Salerno. Morto Lello Biondi, cantautore di origini angresi.

Voce alla Nino D’angelo

Apprezzato cantautore di origini angresi, fin dai primi anni ottanta la sua musica e i suoi testi ebbero ispirazione da Nino D’Angelo che egli considerò sempre il suo mentore. Verosimile allo stesso D’Angelo anche nei tratti e nella fisionomia.

All’attivo collaborazioni importanti

Esperto e navigato nell’ambito musicale, aveva al suo attivo collaborazioni importanti e oltre allo stesso Nino D’Angelo fondamentale la sua collaborazione con Franco e Valeriano Chiaravalle parolieri e musicisti per eccellenza nello scenario della musica partenopea.

Le origini angresi

Lello Biondi, era partito da Angri, vero cognome Forino, negli 90 e si era stabilito a Salerno e aveva così bene radicato sul territorio diventando sfegatato tifoso della Salernitana fino a comporre anche un inno per la squadra granata.

Un sito personale molto seguito

Dal sito personale, molto seguito, si legge che le sue canzoni sono state distribuite dalla Duck Record di Bruno Barbone, Dielle.O di Nino D’Angelo e Vis Radio di De Paolis.

I messaggi di cordoglio sui social

Molti i messaggi di cordoglio sui social che attestano la popolarità di Lello, ancora molto attivo sui palchi delle piazze italiane. Tra i tanti, quello di un caro amico Giosino Maiorino: “Abitava in via Starza, ha mosso i primi passi a Radio Estasi Angri, dove tanti di noi, all’epoca, ci ritrovavamo. In quel periodo abbiamo conosciuto il Lello Biondi cantautore, di lui mi rimangono bellissimi ricordi”.

Il ricordo struggente della compagna Anna Alberti

“Amore mio se l’ambulanza non ci avesse messo 40 minuti per venire da te a quest’ora staresti ancora con me e con Rossana nel nostro letto. Conoscere te e stato il regalo più bello che Dio mi potesse donare, adesso voglio sapere chi mi darà la forza di vivere senza di te. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre nell’amore e nel rispetto. Sarai l’angelo più bello in paradiso vicino al tuo papà che amavi tanto. Riposa in pace bellissimo amore mio, ciao Lello rimarrai sempre un grande cantante e una grande persona”.

La redazione di Agro24 porge sentite condoglianze alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Aldo Severino