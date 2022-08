Sport. I rigori stavolta sono letali per l’Angri, eliminata dalla Coppa dal Francavilla

I penalty di Coppa Italia stavolta non graziano l’Angri allo stadio “N. Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, ancora ottima la prova degli uomini di mister Floro Flores ma sfortunati e disattenti in occasione dei corner. Finisce 6-5 dopo i calci di rigore la trasferta in Basilicata, alla fine di una partita scoppiettante dove i grigiorossi hanno continuato a mostrare un ottimo gioco.

Il primo tempo

Prima occasione per l’Angri al minuto 9 con un ottimo scambio Leone-Riccio, con il terzino che si libera sulla linea di fondo e prova una conclusione difficilissima per la posizione che scema alla destra del portiere avversario Maione. Si fa pericoloso poi il Francavilla al tredicesimo con Buchicchio che inseritosi alla perfezione e servito da Nole guadagna il primo calcio d’angolo della partita dopo una conclusione ribattuta dalla difesa. Il primo corner si rileva letale per i grigiorossi, che subiscono l’1-0 firmato Alessio Esposito, bravo a capitalizzare la sponda di Dironza. L’Angri però non demorde con il suo ariete Barone, bravo al minuto 19 a cavalcare il lato destro del campo arrivando a tu per tu con Maione, bravissimo a coprire il secondo palo e a sventare il pericolo. L’Angri c’è e il pareggio arriva meritatamente a sublimare un atteggiamento indomito mai messo in discussione. E’ un altro calcio piazzato a rimettere in parità il match, con Varsi che al 27° guadagna e calcia una punizione al limite della linea di fondo di sinistra, sul cross è bravissimo Carmine Pagano a trovare lo spazio e a girarsi, con Maione senza responsabilità.

Secondo tempo e l’amaro epilogo

Il primo tempo si conclude con la formazione ospite che sale di giri, e nella seconda frazione la crescita si conferma dopo soli due minuti, quando Barone bravissimo ad arrivare sulla linea di fondo mette un cross rasoterra al bacio per Varsi, che si fa parare un rigore in movimento grazie all’ottima risposta dell’estremo difensore del Francavilla, bravo a coprire l’angolo sinistro. Stupendo e sfortunato Varsi poi al minuto 52, quando sui 30 metri fa partire un destro spettacolare che si infrange sull’incrocio dei pali, con un eurogol mancato di millimetri. Il colpo di classe lo conclude a rete però il Francavilla poco dopo sempre su corner e sempre con Alessio Esposito, fantastico nel buttare il pallone in rete con un colpo di tacco volante su cui il portiere angrese Bellarosa nulla poteva fare. La formazione ospite però è brava a non disunirsi, continuando a dimostrare l’ottimo gioco presentato fino a quel punto. Ottima è l’intesa Barone-Varsi, e importante è l’occasione al minuto 77 di Celiento, che si fa parare dall’ennesimo strepitoso intervento di Maione un tap in confezionato da Riccio. Il Francavilla può però chiudere la partita con Nole al minuto 80, ma il suo appoggio al cross di De Marco non trova proprio lo specchio avversario. Negli ultimi minuti l’Angri incomincia a pagare un pochino la stanchezza estiva, ma proprio a pochi attimi dal novantesimo è brava a sfruttare quello che è stato finora il proprio punto debole. Sul corner al minuto 88 si presenta Varsi, che calcia basso il pallone che prende una strana deviazione che premia Barone, che stavolta da solo, a due passi dalla porta, non può sbagliare. Si arriva così al calci di rigore, non prima che Strianese al 95esimo sciupi il match point in contropiede. Davanti a Maione vince l’egoismo da attaccante, con il tiro che finisce a lato per la delusione del compagno Varsi, solo e a porta praticamente vuota. Saranno poi il suo errore dal dischetto e quello di Samb a decidere i calci di rigore, con il Francavilla che passa così il turno di Coppa Italia.

Il tabellino con la lotteria dei calci di rigore

F.C. Francavilla (4-4-2)

Maione; Dironza (27’st Dopud); Pezzi; Raimo; Nicoalo (15’st Petruccetti); Esposito A.; Melillo; Buchicchio (20’st Majore); Vaugh (20’st Esposito G); Kodric (32’st De Marco); Nole. Panchina: Liso, Palladino, Ferraiuolo, Gentile, Allenatore: Claudio De Luca

U.S. Angri 1927 (4-2-3-1)

Bellarosa; Riccio; Manzo; Pagano; Palladino (42’pt Fiore); Maranzino (19’st Fabiano); Visconti (32’st Strianese); Varsi; Leone (1’st Samb); Cassata (19’st Celiento); Barone. Panchina: Esposito G. E., De Rosa, Casillo, Giordano. Allenatore Antonio Floro Flores

Arbitro di gara: Alessandro Recchia di Brindisi. Assistenti di linea: Danilo D’Ambrosio di Molfetta e Alessandro Tangaro di Molfetta

Reti: 14’ pt A. Esposito, 27’ pt Pagano, 10’st A. Esposito, 43’st Barone

Rigori: Nole (F) parato, Celiento (A) gol, Pezzi (F) gol, Strianese (A) parato, De Marco (F) gol, Varsi (A) gol, Melillo (F) gol, Samb (A) parato, Raimo (F) gol

Note: Ammoniti: Varsi (A), Buchicchio (F), Barone (A). Calci D’Angolo: 7-6. Recuperi: 2’pt, 5’st