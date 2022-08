Bimba napoletana schiacciata da una statua. La disperazione dei genitori

Tragico destino

Lavinia Trematerra, bimba napoletana di 7 anni, ha tragicamente perso la vita a Monaco di Baviera. La piccola, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi, si trovava insieme ai genitori nella località tedesca per trascorrere le vacanze estive. La fatalità ha voluto che proprio l’ultimo giorno, prima di rientrare in Italia, succedesse il dramma. La bambina venerdì 26 agosto verso le 18, stava giocando, sotto lo sguardo vigile del padre, con un’amichetta nel giardino dell’hotel bavarese a quattro stelle dove alloggiavano.

Il dramma

In un attimo, per cause da accertare, le è piombata addosso, schiacciandola, una statua di marmo di circa cento chili e alta quasi due metri piazzata nel giardino. Il padre assiste impotente e disperato alla scena, immediatamente accorre vicino alla figliola, ma non riesce ad evitare la tragedia. Le condizioni appaiono subito disperate, viene trasportata in ospedale, ma Lavinia non ce la fa. Le autorità tedesche hanno ascoltato i genitori e i gestori della struttura per fare luce sull’accaduto. Pare che la statua non fosse ben ancorata al suolo.

La disperazione

Dolore e disperazione per i genitori, mamma Valentina lascia sul suo profilo social uno struggente messaggio: “Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita”.