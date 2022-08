Cilento. Disperso in mare su un vecchio gommone, 30enne salvato nella notte

Per ore in balia delle onde riesce a chiedere aiuto col cellulare. Ricerce estese a tutto il Golfo di Policastro

In balia delle onde

Grande spavento per un giovane di 30 anni originario di Sapri, che nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 agosto ha tentato di navigare da Sapri a Palinuro a bordo di un vecchio gommone. L’impresa non gli è riuscita ed è rimasto, per ore, in balia delle onde senza acqua e cibo e impossibilitato a tornare a terra. Fortunatamente prima che il cellulare si scaricasse è riuscito ad allertare i soccorsi.

Le operazioni di soccorso

Immediatamente gli uomini della Guardia Costiera si sono messi alla ricerca del disperso. Le operazioni, come riportato da Il Mattino, sono state coordinate dal Tenente di Vascello Amalia Mugavero e si sono estese a tutto il Golfo di Policastro. In nottata è avvenuto il ritrovamento del naufrago ad opera della motovedetta Sar 887 a circa cinque miglia dalla costa. Il giovane è stato trasferito al porto di Marina di Camerota in buone condizioni di salute, il gommone, invece, è stato sequestrato in quanto privo di copertura assicurativa.