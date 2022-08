Il cane. Amiamolo ma rispettiamo le regole, per lui e per tutti

In questi giorni si è celebrata la Giornata Mondiale del Cane: nata nel 2004 negli Stati Uniti, la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo.

Il migliore amico dell’uomo

Da sempre il cane, giustamente considerato il miglior amico dell’ uomo, è rappresentato e raffigurato in grandi e piccole opere di pittura, scultura, sacro e profano.

Dal cane un aiuto inestimabile

L’ aiuto che ha dato all’ uomo, in termini di difesa, lavoro, guardia e compagnia è inestimabile. Oggi sono quasi del tutto superati i pregiudizi che il cane dovesse stare alla catena, per cuccia un bidone, per pasto gli avanzi di cucina. Su tutto ciò si è fatto passi da gigante, anche con leggi dedicate, e il nostro “fido” sarà sempre riconoscente.

Cura e sacrificio

La spesa annuale che si aggira intorno al cane, in termini alimentari, medici, e accessori è pari ad un cifra da capogiro. Nonostante tutto questo assistiamo però a moltiplicarsi di “abbandoni”, di “molestie” di “sfruttamento criminale”, di “incuria”. Non dobbiamo girarci dall’ altra parte ma dobbiamo intervenire, segnalare e, se necessario, denunciare.

Raccogliamo le deiezioni

Per ultimo le “deiezioni”: è obbligatorio raccoglierle, è obbligatorio. Chi porta il cane a passeggio deve essere munito di: strumenti atti a raccoglierne la feci, deve legare il cane al guinzaglio, della misura massima di un metro e mezzo (non si può portare il cane sciolto), e deve tenere con se la museruola da esibire a richiesta dell’ autorità. Tutto questo è normativa ministeriale dello Stato italiano e vale per tutte le razze canine indistintamente dalla taglia, meticci compresi.

Il pensiero di Konrad Lorenz

Amiamo il cane ma rispettiamo le regole, per lui, per la comunità e per noi stessi. Saremo ricambiati in modo straordinario. Konrad Lorenz diceva: ”Che il mio cane ami me più di quanto io ami lui è un atto innegabile, che sempre mi riempie di un sentimento di vergogna”.

Raffaele Tedesco