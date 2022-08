Ischia. Puntura di insetto, turista ha shock anafilattico

Raggiunto dai vigili del fuoco in una zona impervia, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Rizzoli

La puntura d’insetto

Un turista tedesco in vacanza a Ischia ha rischiato di morire per la puntura di un insetto. L’uomo in compagnia della moglie era in escursione nella zona alta del Comune di Ischia, in località Torre di Mezzo, quando ha incominciato a sentirsi male, in conseguenza della puntura di un insetto. Il soggetto allergico, ha subito preso i medicinali che aveva con se ma non è stato più in grado di tornare in albergo con le proprie forze. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il 118 ha raggiunto il turista, prestandogli la prima assistenza, ma per l’uomo erano necessari esami approfonditi e il ricovero in ospedale. A causa della zona particolarmente impervia si è escluso l’utilizzo dell’ambulanza e si è deciso di ricorrere ai vigili del fuoco. I caschi rossi hanno raggiunto l’uomo e poi hanno fatto arrivare un elicottero da Napoli, che ha trasportato l’escursionista all’ospedale Rizzoli, dove è ricoverato, fortunatamente non in pericolo di vita.