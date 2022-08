Pompei. Festa di fine estate per i bambini della periferia

Il programma

E’ previsto un programma di attrazioni e musica per adulti e bambini con diversi appuntamenti nelle varie località della periferia di Pompei. Per i più piccoli i giorni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico saranno, per l’amministrazione comunale di Pompei, all’insegna della felicità, della spensieratezza e del divertimento. Difatti é stata predisposta per la prima decade di settembre l’organizzazione di sei eventi gratuiti e ad accesso libero.

Creatività e fantasia

Si svolgeranno in tutte le periferie della città, come riportato nel programma. “Un sogno ad occhi aperti. Un mondo fantastico, in cui brilleranno tutti i colori dell’arcobaleno”, promette l’amministrazione comunale di Pompei la quale anticipa che le parole d’ordine dell’iniziativa saranno “creatività” e “fantasia”. La città di Pompei saluterà l’estate regalando ai suoi piccoli un cartellone di eventi esclusivi pensato appositamente per loro.