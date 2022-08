Vico Equense. Ruba in appartamento: all’uscita lo aspettano i carabinieri

Il ladro in appartamento

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di nazionalità marocchina ma regolarmente residente a Napoli, si è furtivamente introdotto in una abitazione di via Don Bosco a Vico Equense. Il ladro è però stato notato dai carabinieri che in questo periodo estivo hanno intensificato i controlli, con un’azione capillare volta alla sicurezza del territorio.

Beccato all’uscita

Il marocchino, dopo il furto, si è messo in sella ad una bici elettrica rubata in casa per scappare, ma ad attenderlo all’esterno c’era la pattuglia dei militari della stazione di Vico Equense, guidati dal comandante Giuseppe Giudice.

L’arresto

L’uomo è stato fermato e arrestato e ora è in attesa di processo con rito direttissimo fissato per domani davanti al Tribunale di Torre Annunziata.