Angri. La decollazione di San Giovanni Battista: il rito (video)

Angri. La decollazione di San Giovanni Battista: il rito

Con la solenne celebrazione del Martirio di San Giovanni Battista si concludono in modo simbolico i festeggiamenti in onore del santo patrono. Anche quest’anno per le restrizioni legate alla pandemia COVID, e alle altre vicissitudini, i festeggiamenti patronali e la ‘peregrinatio’ del santo patrono per le strade della città non si sono svolti. Per la celebrazione del 24 giugno la statua del patrono è stata esposta all’esterno della collegiata durante la messa a cui è seguita la lunga esposizione estiva sull’altare centrale della chiesa per dare la possibilità ai fedeli di pregare e venerare il santo protettore.

Ogni anno il 29 agosto, come da tradizione, la statua ritornerà nella sua teca posta sulla navata destra della collegiata, fino alle successive cerimonie d’intronizzazione e vestizione del prossimo anno, in occasione della probabile uscita per la lunga peregrinatio legata alla festa patronale.









La processione

In tempi ante pandemia la decollazione coincideva con la processione della statua patronale di San Giovanni portata dalla collegiata Battistina alla Villa Comunale e viceversa per la celebrazione della messa.













La teca

Dopo il rito religioso la breve conclusiva peregrinatio accompagnava il simulacro del Patrono San Giovanni da Via Murelle lungo la centrale Via Zurlo, Via Da Procida e Via Amendola per terminare il suo cammino in chiesa dove la statua simbolicamente è, comunque, riposta nella teca a Lui dedicata.











Riti e liturgie

La decollazione come gli altri riti di complementarietà fanno ormai parte pregante della tradizione, legati alla devozione del patrono San Giovanni. Una celebrazione dei riti patronali ravvivata in maniera determinante nell’ultimo ventennio e che hanno riavvicinato ai fasti di questa antica festa popolare e religiosa, d’inizio estate, intere generazioni pronte a venerare il loro patrono con forti emozioni e una rinnovata fede.

Il servizio è di Aldo Severino