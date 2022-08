Incidente sull’A2. Furgone si ribalta, muore una ventenne di Benevento.

L’incidente in Svizzera

La Polizia cantonale ha comunicato che ieri, poco le 18.15 sull’autostrada in territorio di Gnosca comune svizzero di Bellinzona, nel Cantone Ticino, vi è stato un incidente stradale con esito letale.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, un 22enne cittadino italiano residente in provincia di Rieti circolava in direzione sud sulla corsia di destra, alla guida di un furgone con a bordo altre 5 persone. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, l’uomo ha perso il controllo del mezzo sbandando dapprima sulla destra per poi arrestare la sua corsa sulla corsia di sorpasso, capovolto sul fianco.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona e i pompieri di Biasca che hanno estratto dalle lamiere con l’ausilio di una pinza idraulica uno dei passeggeri, una giovane italiana di 20 anni. Sul posto pure i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Rega.

La giovane di Benevento perde la vita

La 20enne cittadina italiana residente in provincia di Benevento, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta sul posto. Stando ad una prima valutazione medica un passeggero ha riportato leggere ferite. Illesi per contro gli altri occupanti del veicolo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso fino a tarda serata.