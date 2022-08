Mak Wheels, cerchi in lega all’avanguardia

Le soluzioni all’avanguardia nel mercato dei cerchi in lega aftermarket targate Mak Wheels.

L’azienda bresciana di produzione di ruote in lega leggera per vetture stradali e da competizione (suo storico core-business che ricopre l’80% delle vendite totali, oltre ai complementari ruotini di scorta ed i sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici) è nata nel 1991 dalla joint venture tra due storiche realtà attive nella produzione industriale metallurgica e nel campo commerciale dell’automotive (Fonderia Cervati e Magri Gomme).

Le caratteristiche del successo di un brand che vanta un centinaio di dipendenti ed esporta in oltre 50 Paesi del mondo? Eccole: qualità, ampiezza di gamma, un magazzino sempre fornito, con più di 120.000 pezzi in stock per consegne veloci in 24/48h, innumerevoli opzioni di finiture, colori, applicazioni e varianti.

Inoltre, punto chiave degli importanti traguardi raggiunti è la flessibilità del processo produttivo. Se un cliente richiede la fusione o la lavorazione di speciali modelli o misure di ruote non disponibili a magazzino, l’azienda risponde prontamente. Un lavoro ad hoc sia per i clienti di after market, sia per i car importer che richiedono speciali equipaggiamenti da offrire come alternative a quello originale al momento dell’acquisto di un’auto.

Stile e design made in Italy contraddistinguono l’azienda, che trova un crescente consenso soprattutto nel target delle auto medie e premium. I possessori di queste vetture sono infatti sempre più interessati all’adozione di un cerchio in lega sia per creare un doppio set di ruote ottimizzando il cambio stagionale, sia per personalizzare il proprio veicolo con design eleganti ed originali.

Mak Wheels fornisce ruote personalizzate. Non solo collabora con vari designer, ma ha acquisito la maggioranza di una società di styling proponendo stili di ruote sportivi, aggressivi, classici e futuristici, con nuove soluzioni spesso lontane dagli standard convenzionali e capaci di assecondare il gusto di paesi molto diversi.

L’affermato marchio nel panorama nazionale ed internazionale pone grande attenzione alla sostenibilità ambientale con riduzione degli sprechi, recupero degli scarti di produzione ed ottimizzazione della logistica.