Nocera Superiore. Parco sotto le stelle: teatro e musica nell’area archeologica

Gli appuntamenti

Tre serate all’insegna del teatro amatoriale, della musica classica e della tradizione napoletana.

S’inizia domenica 4 settembre con la Compagnia “Il carrettone dei tespi” che si esibirà nella commedia “una storia…qualunque”, scritta e diretta da Cosimo D’Ambrosio.

Lunedì 5 sarà la volta di Carlo Ruggiero, tenore di fama internazionale e cittadino di Nocera Superiore, che si esibirà in concerto accompagnato al pianoforte da Claudio Coppola. Nel corso della serata è prevista la consegna del Premio Opera del Sole, un riconoscimento assegnato a musicisti che si sono distinti per particolari meriti.

Il trittico al Parco si concluderà martedì 6 con il concerto dell’orchestra del Liceo musicale e coreutico “Galizia”.

Le parole del sindaco di Nocera Superiore

«Queste tre serate al Parco valorizzano il talento e la passione per il teatro amatoriale e la musica sia che lo si faccia per hobby o per lavoro come nel caso di Carlo Ruggiero. Le associazioni rappresentano una linfa importante per i momenti culturali ed aggregativi di una comunità – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – ecco perché abbiamo voluto inserire nel cartellone estivo degli eventi che dessero spazio anche a questo genere di performance artistica ed abbiamo fatto sì che si svolgessero all’interno del parco archeologico urbano».