Omicidio Vassallo. Dossier: La scoperta del traffico di droga

Dossier: prima parte

Un dossier che analizza in tre parti la storia dell’omicidio del sindaco pescatore. Si parte oggi con la prima parte.

La ricorrenza



Ricorre il prossimo 5 settembre il dodicesimo anniversario della morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso con nove colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto. Un delitto sul quale tutti sembrano conoscere il movente, ma nessuno il responsabile.

Gli indagati

Sono nove gli indagati sui quali pendono a vario titolo le accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia, presso la Procura della Repubblica di Salerno. Si parte dai nomi eccellenti dell’ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo e dai suoi tre colleghi Luigi Molaro e Lazzaro Cioffi. Con loro i fratelli Palladino: Domenico, Giovanni e Federico e gli “scafatesi” Romolo e Salvatore Ridosso, con Giuseppe Cipriano.

La tesi investigativa

La tesi della Procura, che ha portato ad una svolta delle indagini grazie al decreto di perquisizione e sequestro emesso lo scorso 27 luglio a carico degli indagati, svela un intreccio articolato tra i protagonisti, sullo sfondo lo spaccio di droga e i tentativi di occultamento delle prove e depistaggio delle indagini. Secondo la magistratura l’omicidio del sindaco è stato posto in essere per impedirgli di rivelare quanto aveva appreso circa il coinvolgimento di soggetti, da lui stesso individuati, in un traffico di droga che coinvolgeva il porto di Acciaroli, luogo di approdo dei gommoni che scaricavano lo stupefacente.

La ricostruzione

Era agosto del 2010 quando il primo cittadino, grazie ad una attività investigativa portata avanti con gli agenti della Polizia Municipale, scoprì il traffico di stupefacenti sul suo territorio. Vassallo preferì l’ausilio dei caschi bianchi, perché non si fidava dei carabinieri della locale stazione. Lo aveva riferito il 24 agosto al Procuratore capo di Vallo Della Lucania, Alfredo Greco, riservandosi di sporgere denuncia solo ad un militare di fiducia che gli avrebbe indicato il magistrato. Greco gli indicò il capitano Annichiarico della compagnia di Agropoli. Un primo appuntamento salta per impegni di servizio dell’ufficiale, mentre il secondo non si è mai concretizzato perché Vassallo fu ucciso la sera prima. Si scoprirà successivamente come anche altri soggetti erano stati messi al corrente della scoperta fatta dal sindaco, come l’agente immobiliare Pierluca Cillo. Quest’ultimo aveva frequentato Vassallo assiduamente negli ultimi giorni, e raccolto le sue preoccupazioni e intenzioni di denunciare il tutto alle autorità competenti. Cillo lo rivelerà alla figlia di Vassallo, Giuseppina, e al genero Francesco Avallone.

I dettagli inquietanti

E qui cominciano a delinearsi i primi inquietanti dettagli. La droga arriverebbe al porto di Acciaroli su gommoni, e successivamente stoccata in un deposito dei fratelli Palladino, per poi essere smistata per le piazze del Cilento fino in Calabria. E’ in questo frangente che viene fuori, per la prima volta, il nome del Tenente Colonnello Fabio Cagnazzo, ritenuto molto amico dei fratelli Palladino. Il Cillo rivelerà le stesse circostanze anche all’allora vice sindaco di Casalvelino Silvia Pisapia. La donna riferirà quanto appreso al dottor Claudio De Salvo, già dirigente della Dia, e successivamente della squadra mobile di Salerno.

Le domande irrisolte

Appreso però il possibile movente, agli inquirenti mancano dettagli fondamentali per ricostruire la vicenda ed elaborare un quadro accusatorio: chi gestiva il traffico di droga, qual’era il coinvolgimento di Cagnazzo, e sopratutto chi ha premuto nove volte il grilletto la sera del 5 settembre 2010?

La seconda parte di questo dossier verrà pubblicata mercoledì.