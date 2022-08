Pompei. Coppia di omosessuali offesa al Parco Archeologico da operatore turistico

L’associazione Pride Vesuvio Rainbow ha assunto l'assistenza della coppia, chiedendo di essere ricevuti dalla Direzione del Parco perchè ciò non debba ripetersi in futuro

La richiesta dell’Associazione

L’associazione Pride Vesuvio Rainbow ha assunto l’assistenza di una coppia gay offesa all’interno del Parco Archeologico di Pompei, condividendone il disagio in un comunicato di solidarietà, contenente la richiesta di essere ricevuta dalla Direzione del Parco, con l’istanza che quanto successo non debba ripetersi in futuro. Inoltre la stessa intende sollecitare la Regione Campania ad attivare la legge regionale contro l’omotransfobia, a partire dalla costituzione dell’Osservatorio regionale contro i crimini d’odio sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, non ancora operativo.

Le parole di Antonello Sannino

“Chiediamo solo di essere rispettati come tutte le altre persone normali”. Precisa Antonello Sannino, che in qualità di rappresentante dell’associazione Pride Vesuvio Rainbow ha offerto assistenza e solidarietà ad una coppia di ragazzi omosessuali provenienti da Roma e Milano.

Il caso

I due domenica 28 ottobre nel corso della visita turistica agli Scavi di Pompei si trovavano alle 13 e 20 fuori dal Lupanare quando si sono sentiti offesi da parole proferite in uno scambio verbale con due operatori turistici, uno dei due non precisamente identificato

“Ordinaria omofobia”

Episodio che, secondo Sannino, rappresenta l’ennesimo caso di “ordinaria omofobia” in cui una coppia di ragazzi omosessuali ha subito, nel corso della visita del Parco Archeologico, una volgare offesa da un operatore turistico che, secondo le notizie fornite dal Sannino, conversando con un custode (fotografato dai giovani) avrebbe detto “prepariamoci che arriva una nave di ricchioni” in riferimento alla crociera gay friendly arrivata a Napoli. I due giovani, pochi distanti, si sono detti offesi dall’uso del termine utilizzato per identificarli e dal fatto che le scuse richieste, sono state rifiutate perché, secondo gli interlocutori, quei termini farebbero parte dell’usanza locale.