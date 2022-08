Angri allagata. Tombini, saittelle otturati e senza manutenzione

Tombini, saittelle e chiusini otturati e senza manutenzione. La stessa situazione di disagio si ripete ogni anno con rimpalli di competenze tra l’azienda speciale comunale, l’alieno assessore delegato Maria Immacolata D’Aniello e il gestore della rete idrica al quale spetterebbe gran parte del lavoro di disostruzione.

Scarsa manutenzione

Manutenzione deficitaria per tutti i tombini, chiusini e caditoie, nonché le famose saittelle che contribuiscono a fare accumulare ingenti masse di acque sulla superficie stradale con disagi e conseguenze per cittadini e traffico veicolare.











Politiche ambientali deficitarie

Le piogge particolarmente copiose di queste ultime settimane hanno già messo in evidenza che anche quest’anno l’autunno sarà molto problematico anche sul fronte degli allegamenti delle superfici stradali, proprio per la mancanza di vie di fughe senza ostruzioni che impediscono alle acque piovane, provenienti dalle zone pedemontane, di potere essere smaltite nella rete idrica cittadina, quella specifica per le acque bianche. Continue segnalazioni dei cittadini all’azienda speciale Angri Eco Servizi e all’assessore Maria Immacolata D’Aniello sembrano non ricevono alcun feedback. Anche su questo fronte l’azione sul territorio delle politiche ambientali resta deficitaria.

Luciano Verdoliva