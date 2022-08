Angri. Muore Cosimo Rega.

Da ergastolano ed ex boss, rinato con la cultura. Il teatro gli aveva donato nuova vita, lentamente, con sforzo, sacrifici e passione

L’uomo e le sue debolezze

Cosimo Rega ad Angri lo hanno sempre conosciuto come “Sumino o’ falco”, ora bisogna scorrere un po’ google per capire chi è stato Sumino, ma soprattutto chi era diventato negli ultimi tempi.

“Sumino o’ falco esiste sempre, non è il nome a poter cambiare una condizione, ma una presa di coscienza che mi fa riflettere su molte cose”. Cosimo Rega diceva questo di sè.

La rinascita

Lui che, condannato all’ergastolo, era riuscito a rinascere lentamente, con sforzo, sacrifici e passioni nate proprio lì “in carcere fine pena mai”.

Il teatro lo aveva fatto ricredere di quella vita buttata via poco più che diciottenne ma, prima della luce, quanto buio.

La tenacia e gli obiettivi

E lui tenace e testardo ha raggiunto un obiettivo che per attori navigati è una chimera. Infatti interpretò il ruolo di Cassio nel film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani che fu vincitore di cinque David di Donatello e dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino.

Cosimo, nel corso della sua vita, ha rilasciato una miriade di interviste, è stato raccontato in tante sfaccettature, ma un pensiero sul carcere, rilasciato al quotidiano La Città anni fa, ancora permette di capire quanto lui abbia faticato, e non poco, a trovare la retta via.

L’impegno e lo studio

«Sì! Il detenuto viene deposto. Nel film dico la frase sull’arte e sulla prigione. E’ una frase mia. Sconosciuta per chi non vive il carcere. Il detenuto si adatta a tutto. Anche al male. Quando esce è una macchina per commettere qualsiasi cosa. Se invece studia, pensa, allora riflette. E può cambiare. Può succedere».

Alla famiglia Rega le condoglianze di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino