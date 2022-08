Angri. Un mese fa ci lasciava la professoressa Maria Longo.

Venerdì 2 settembre alle ore 17.00, in occasione del trigesimo, nella Chiesa di Costantinopoli si celebrerà la messa in suffragio della sua anima.

I figli e tutti i familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno unirsi alle loro preghiere per la messa in suffragio della sua anima. Sicuri di essere confortati, in questo momento di profondo dolore, dall’affetto di parenti e amici. La professoressa Longo, era conosciuta da tutti come una donna dai sani principi, legata al ricordo del compianto marito, professor Domenico Barba, unita con infinito amore ai figli, ai nipoti, ai familiari tutti.

Ha lasciato ricordi indelebili in tanti suoi ex alunni che per anni hanno fatto tesoro dei suoi insegnamenti. Un ricordo indelebile per quanti ne hanno conosciuto le doti professionali e umane.

Aldo Severino