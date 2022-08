Nocera Inferiore. Lavori alla rete fognaria, disagi e appello

Si appella pazienza dei suoi concittadini il sindaco Paolo De Maio. L’appello dell’amministrazione comunale viene lanciato in concomitanza della ripresa dei lavori per la realizzazione della rete fognaria prevista da tempo. L’ordinanza in vigore da alcune ore per i quartieri Borgo e Arenula sarà un importante test per i residenti e chi transita nelle zone cantiere.

L’ordinanza della Polizia Locale

Fino al prossimo 10 ottobre, per ordinanza della Polizia Locale, sarà interdetta al flusso veicolare la circolazione, e divieto di sosta su entrambi i lati, su via Giambattista Castaldo. Rimozione forzata, per chi non ottempera all’ordinanza, tra via Bosco Lucarelli e l’intersezione con via Marconi.









L’area cantiere

Una vasta area cantiere necessaria a GORI per potere posare le condutture fognarie che elimineranno gli scarichi irregolari, si dovrebbe operare anche con il lavoro notturno, per ridurre al minimo tempi così come già fatto per via Pucci dove è ripristinato il doppio senso di circolazione, nel tratto dall’intersezione con via Bosco Lucarelli a via Vico. Inversione del senso unico di circolazione in via Bosco Lucarelli, consentito in direzione via Solimena. In via Marconi, divieto di sosta nei pressi della scuola.











Altri cantieri

Nella prima della decade di settembre, come riporta il quotidiano “La Città”, dovrebbero iniziare anche i lavori dello stralcio B del I lotto, il cantiere dei lavori che interesserà il centro cittadino.