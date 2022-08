Sarno. Area Arcadis, ecco i lavori di riqualificazione aspettando il lab agroalimentare

Sarno, continuano le opere di pulizia e bonifica dell’area Arcadis di via Ingegno, il degrado era arrivato ai massimi termini. Serpenti, erbacce infestanti e insetti ovunque, la strada che fa parte dell’area industriale sarnese negli ultimi mesi ha vissuto una vera e propria emergenza igienico sanitaria. Tante sono state le segnalazioni della cittadinanza e degli imprenditori della zona, che hanno potuto esultare nelle scorse ore per la messa in sicurezza dell’area in prossimità dell’Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo. Una situazione confermata dagli uffici comunali:<< Il Servizio Manutenzione ha verificato l’esigenza di realizzare con urgenza interventi mirati di decespugliamento, taglio delle sterpaglie da eseguire con mezzi meccanici idonei (taglia erba) ed attrezzature manuali, sull’area in questione di proprietà comunale, alla luce del consistente sviluppo di erbacce spontanee ivi determinatosi e al fine di evitare rischi di incendio e rischi per l’incolumità e la salute pubblica, derivanti dal loro disseccamento tipico della stagione estiva>>. Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha infatti pubblicato sulle proprie pagine social i lavori in corso delle macchine specializzate, che hanno sapientemente tagliato decine di centimetri di erba alta.

In generale è molto alta l’attenzione sulla zona dell’area industriale lì dove insiste l’ex masseria del clan Galasso, anche vista una possibile riqualificazione futura attraverso i fondi del POR-Fesr 2014-2020, che renderebbero il bene confiscato un Laboratorio Agroalimentare. Una buona pulizia nel frattempo però aiuta. “Gli uffici comunali coordinati dall’arch. Savarese stanno facendo un gran lavoro per adattare il progetto alle nuove condizioni geologiche dell’area. Negli ultimi anni infatti i cambiamenti climatici e il conseguente fenomeno di dissesti idrogeologici hanno cambiato i presupposti, per non parlare dell’abusività sempre regnata nell’area” spiega l’assessore delegata al recupero dell’area ex Arcadis Eutilia Viscardi, che racconta delle difficoltà sulle quali gli uffici tecnici stanno lavorando “Abbiamo concluso una nuova indagine geologica alla fine di Luglio, ora dopo il periodo di ferie gli uffici sono tornati al lavoro, per i primi di Settembre avremo notizie ulteriori”.