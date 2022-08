Scafati. Salvati a caccia di numeri per evitare la sfiducia (video)

Scafati. Fondamentale per Salvati, ancora sotto con i voti per 12 a 13 a favore delle opposizioni, è stato l’avvicinamento di Nicola Cascone

Scafati. Salvati a caccia di numeri per evitare la sfiducia

Scafati, rinviato il bilancio previsionale ma dopo ben tre consigli comunali è stato nominato il presidente dei revisori dei conti grazie all’avvicendamento del consigliere Nicola Cascone. Al terzo tentativo viene riconfermato presidente dei revisori dei conti Pietro Miraldi, già a capo del collegio nell’ultimo anno.

Approvazione del bilancio

Dopo le interrogazioni e mozioni del caso, il consiglio è entrato subito nel vivo con la votazione segreta che rimane fondamentale per l’approvazione del bilancio previsionale 22-24, rinviato per la mancanza di un gruppo costituito di revisori, che ora esiste e nei prossimi giorni produrrà i pareri del caso.











A caccia di voti

Fondamentale per Salvati, ancora sotto con i voti di fiducia per 12 a 13 nei confronti delle opposizioni, è stato l’avvicinamento di Nicola Cascone, consigliere di minoranza che per l’occasione ha ricoperto il ruolo di stampella. Il suo voto è stato palesato dal resto delle minoranze, che prima della votazione sono usciti dall’aula, lasciando solo l’ex consigliere di maggioranza.

