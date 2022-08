Schianto col parapendio. Grave violinista 67enne di Angri

Il docente, forse a causa di un malore, si è schiantato al suolo riportando una grave emorragia e fratture vertebrali e costali. Ricoverato in rianimazione in coma farmacologico

Lo schianto

Un drammatico incidente con il parapendio si è verificato nella giornata di venerdì 26 agosto. Un uomo di 67 anni, violinista di Angri, P.V., queste le iniziali del suo nome, mentre si trovava in volo, si è improvvisamente schiantato al suolo nel territorio comunale di Sarno, nei pressi di un binario morto.

I soccorsi

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Trasportato prima in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno e poi trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, i sanitari hanno riscontrato una forte emorragia cerebrale e fratture vertebrali e costali.

Coma farmacologico

Attualmente è in coma farmacologico nel reparto di rianimazione. Difficile la ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’uomo non è riuscito a spiegare, pur essendo ancora cosciente subito dopo l’impatto, cosa sia successo. Si ipotizza che a causa di un malore in volo, sia stato costretto ad un atterraggio d’emergenza, finendo rovinosamente a terra. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e le cause del terribile incidente