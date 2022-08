Angri. Asilo nido ritardi nell’apertura, l’assessore D’Aniello scrive al comune capofila dell’ambito

La lettera dell’assessore Maria D’Aniello, indirizzata al Comune di Scafati comune capofila dell’ambito territoriale S01_2

“Sono molto rammaricata e profondamente amareggiata per questo ennesimo inconveniente ai danni del comune di Angri; ritardare l’apertura dell’asilo nido comunale Giovanni Paolo II significa danneggiare decine e decine di famiglie, di lavoratori, di bambini, che si vedranno, gioco forza, costretti a riorganizzare la loro vita quotidiana per affrontare questo gravoso inconveniente.

Sono mortificata per questi ritardi, vicina ai miei concittadini per i disagi che nostro malgrado ci troveremo ad affrontare e da Assessore alle politiche sociali del mio comune, chiedo, con garbo, ma con carattere di perentorietà e soprattutto velocità di esecuzione, al Sindaco di Scafati e agli amministratori tutti del comune capofila, di risolvere presto questo dirimente problema del trasferimento dei fondi vincolati per il sociale dal comune capofila all’azienda consortile “Comunità Sensibile”. Nessun tecnicismo o diatriba politica deve rallentare o bloccare i servizi, deve rallentare o bloccare il processo di crescita e sviluppo dell’azienda consortile creata, con grossi sacrifici da tutti noi, per garantire lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”.