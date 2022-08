L’ Angri si presenta alla città. La società, la rosa, gli obiettivi

Una nuova stagione da vivere insieme, nella ritrovata serie D undici anni dopo.

L’Angri si presenta alla città dopo la conquista della promozione avvenuta lo scorso 19 giugno, dopo la campagna acquisti e le attività di preparazione. A pochi giorni dall’inizio del campionato la società organizza una serata grigiorossa allo stadio Novi per presentare i programmi, i progetti, i nuovi soci, gli atleti e i tecnici che animeranno l’anno calcistico 2022-23 che si preannuncia entusiasmante.

La presentazione

Giovedì 1 settembre, dopo l’allenamento congiunto con l’Equipe Campania programmata alle ore 16, la squadra abbraccerà i propri sostenitori alle ore 20, nel nostro stadio, nella nostra casa.

Per il secondo anno Claudia Mercurio e Aldo Severino

L’Unione Sportiva Angri si presenterà ufficialmente in una serata all’insegna delle emozioni presentata da Claudia Mercurio e da Aldo Severino.

Un programma intenso

Un programma intenso che prevede oltre agli interventi dell’attuale dirigenza, anche la consegna di un riconoscimento a Mario Follera e al tecnico Carmine Turco per la cavalcata vincente della scorsa stagione. Sarà dedicato un momento di ricordo alla memoria di Alfonso Todisco, ex presidente grigiorosso, scomparso qualche settimana fa. Saranno presentati i nuovi soci che si sono schierati al fianco dell’attuale proprietà in questa nuova stagione, per sostenere un progetto ambizioso. Poi sarà dato spazio alla squadra, allo staff dirigenziale e tecnico della prima squadra e della Juniores.

Una serata unica

Musiche, suoni e luci accenderanno una serata unica che segnerà l’inizio di un nuovo viaggio sportivo. Tutti insieme UNITI per ritrovarci nel nostro SOGNO!