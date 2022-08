Omicidio Vassallo. Dossier: Il ruolo degli “scafatesi”

Dossier: seconda parte

Un dossier che analizza in tre parti la storia dell’omicidio del sindaco pescatore. Si prosegue oggi con la seconda parte.

La prima parte è stata pubblicata lunedì. Questo è il link di riferimento: https://www.agro24.it/2022/08/29/omicidio-vassallo-dossier-la-scoperta-del-traffico-di-droga/?fbclid=IwAR2N8CXpLgEaq9Qlj42vxEjmVjQs8BtreXAEr9CO9Jax_Qt0bs092RlyOx0

A cinque anni dal delitto

E’ l’estate del 2014, tra il 29 giugno e il 5 luglio, a quasi cinque anni dal delitto, che il giovane rampollo della famiglia Ridosso, Salvatore, si presenterà spontaneamente al Tenente Bartolo Taglietti, scafatese anch’esso, all’epoca in servizio alla Compagnia dei Carabinieri di Scalea. Salvatore Ridosso è il figlio di Romolo, oggi collaboratore di giustizia e all’epoca dei fatti a capo dell’omonimo clan che imperversava a Scafati.

Le dichiarazioni spontanee di Ridosso

A spingere il giovane a fornire dichiarazioni spontanee sull’omicidio Vassallo, un incontro avuto con il carabiniere Lazzaro Cioffi. In tale circostanza il militare svelerà al Ridosso di sentirsi preoccupato per la piega che le indagini stavano prendendo nei suoi confronti. Davanti al tenente Taglietti Salvatore Ridosso più volte ripeterà che lui e il padre erano estranei al delitto, ma che anzi, temevano di essere stati artatamente coinvolti. L’ufficiale dei Carabinieri verbalizzerà il tutto. “Il sindaco aveva scoperto un traffico di stupefacenti che avveniva a mezzo di imbarcazioni che partivano dal porto di Castellammare di Stabia – le parole di Salvatore Ridosso – droga che veniva presa nelle zone di Secondigliano da esponenti del clan Amato/Pagano, caricata su imbarcazioni e condotta al porto di Acciaroli”.

Entra in scena Raffaele Maurelli

E’ qui che Ridosso fa il nome di un altro scafatese, l’imprenditore Raffaele Maurelli (oggi deceduto), quale regista del traffico di droga. Lo stesso, venuto a conoscenza delle intenzioni del sindaco di denunciare la sua attività, tenterà un approccio corruttivo. Tentativo che Vassallo respingerà al mittente. Maurelli, secondo Ridosso, conosceva bene il carabiniere Cioffi, perché all’epoca dei fatti titolare (tramite la moglie) di un distributore di benzina a Scafati. Scopo del ricatto era la concessione relativa alla gestione di un lido di Pollica dove poter far sbarcare i gommoni. E’ sempre Salvatore Ridosso a riferire al tenente Taglietti della conoscenza con Fabio Cagnazzo, presentatogli con il padre Romolo da Lazzaro Cioffi, con lo scopo di acquisire informazioni di natura investigativa.

I dubbi investigativi

Ed è qui che gli inquirenti si pongono la domanda: perché il Ridosso Salvatore ha reso quelle spontanee dichiarazioni, dal momento in cui ne lui, e neanche il padre Romolo, erano minimamente lambiti dalle indagini sull’omicidio Vassallo? Salvatore parlerà del presunto viaggio in auto fatto pochi giorni prima, sul luogo del delitto, su richiesta e con Giuseppe Cipriano. Temendo un tranello affinché la presenza sul luogo del delitto potesse attribuire loro una eventuale responsabilità nella vicenda, attirando su padre e figlio le indagini, entrambi i Ridosso avevano parlato di questo “soprallugo”, cercando di prendere le distanze da quanto poi accaduto e scaricare le responsabilità sullo stesso Cioffi, Cagnazzo e Maurelli.

Tentativo maldestro

Un tentativo che la Procura definisce “maldestro”, considerato che i Ridosso non forniscono ragioni credibili sui motivi di quel viaggio, che essi stessi avevano posto in relazione all’omicidio Vassallo. Non solo, successivamente Giuseppe Cipriano, titolare sia a Scafati che ad Acciaroli di sale cinematografiche, negherà decisamente l’episodio. “Nessun viaggio in auto. Ricordo che in un paio di occasioni è stato lui a venire a trovare me, che ero già sul posto, credo tra il 2006 e 2008”.

I rapporti: Cioffi, Palladino, Cagnazzo

I rapporti che Cioffi aveva con i Ridosso nascono dalla gestione della pompa di benzina a Scafati, formalmente intestata alla moglie del carabiniere, di fatto da questi affidata in gestione a Romolo Ridosso. Lo stesso militare aveva stretto contatti con i fratelli Palladino creando con loro una società finalizzata ad acquisire la gestione di pompe di benzina marchio Ewa, all’epoca sottoposte a sequestro nell’ambito di una indagine nei confronti dei casalesi. A presentare i Palladino al Cioffi, secondo la ricostruzione della DDA, fu proprio il tenente colonnello Cagnazzo.

L’intercettazione: “la squadra dei carabinieri”

Fondamentale, per l’accusa nei riguardi di Cioffi, una intercettazione telefonica tra la moglie e la sorella, avvenuta il 25 aprile 2018. Dal colloquio si evince non solo la presenza del marito ad Acciaroli nell’estate del 2010, ma anche l’intenzione della donna di fornire agli inquirenti i nomi di tutti i carabinieri della “squadra” che in quei momenti erano ad Acciaroli, qualora le risultanze delle indagini avessero coinvolti solo il marito. “Se è così glieli vado a fare io i nomi. Non me ne fotte proprio. Ed è indagato solo mio marito della squadra?”.

La terza parte del dossier sarà pubblicata venerdì.

Adriano Falanga