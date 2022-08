Scafati. Salvati e lo stato confusionale della maggioranza (video)

Perplessità sul piano parcheggi che l’amministrazione Salvati è pronta a varare senza non pochi appunti e polemiche da parte delle opposizioni come viene sottolineato dal consigliere comunale Michele Russo.

Le riserve sui revisori

Non mancano riserve e osservazioni anche sui criteri circa la scelta dei revisori che in consiglio comunale ha trovato una stampella proprio in un ex dissidente della maggioranza Salvati alla continua ricerca di numeri.











Palamangano: punto dolente

Altro punto dolente dell’amministrazione Salvati è il Palamangano che aspetta ancora il via libera per l’adeguamento in vista del prossimo imminente campionato nella massima serie. Tutto appare ancora poco chiaro secondo Russo. Per l’adeguamento si potevano usare i fondi per la realizzazione dell’area verde presso al Centrale Terna in località Marra, altra questione da affrontare in seguito.

Il servizio è di Tiziana Zurro