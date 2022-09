Angri. Canale San Tommaso: quali soluzioni alle inondazioni? (video)

Angri. Secondo quanto dice il primo cittadino Ferraioli si dovrebbe procedere alla realizzazione del collettore SUB 1

Angri. Canale San Tommaso: quali soluzioni alle inondazioni?

Collettamento delle acque del Canale San Tommaso. Dopo l’inondazione dei fanghi melmosi che si sono riversati per settimane nei vicini campi del rivo San Tommaso il sindaco Cosimo Ferraioli ha prodotto una specifica ordinanza tesa ad arginare il fenomeno che tuttavia non pare riconducibile non solo alle piogge insistenti di queste settimane.











La realizzazione della rete fognaria

Secondo quanto dice il primo cittadino di Angri Ferraioli si dovrebbe procedere alla realizzazione del collettore SUB 1, un vecchio progetto dell’ex agenzia ARACDIS ripreso da GORI e che dovrebbe raccogliere tutte le acque fognarie dell’area del lato sud della ferrovia per essere collettate verso il depuratore di Scafati.

Redazione