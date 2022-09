Angri. Ripartono le attività della Pro Loco

Angri Città d’Arte, il cartellone proposto e organizzato dalla Pro Loco Angri, con il patrocinio dell’amministrazione comunale che, partito il 21 marzo e fino al 29 luglio, ha proposto eventi, salotti culturali, spettacoli musicali e sfilate, ora riprende il suo cammino presentando “Incontri d’autore”. Una rassegna di presentazione di libri promossa con il patrocinio dell’Associazione dei Giornalisti Valle del Sarno.

“Incontri d’autore”

In calendario dieci opere dai temi più svariati ma tutti molto profondi. Racconti, antologie, spaccati di vita vissuta: c’è un po’ di tutto nel salotto culturale che nascerà nella sala ex Pinacoteca del Castello Doria. Ogni presentazione verrà moderata da giornalisti che, con professionalità, accompagneranno gli autori nel viaggio più intrigante che il loro testo offre. Oltre alle istituzioni cittadine, saranno ospiti diversi giornalisti stimati che daranno ulteriore lustro alla rassegna con la loro presenza.

“C’era una volta Angri”

Altra iniziativa che la Pro Loco mette in campo per questa fine estate è: “C’era una volta Angri”, un cineforum molto particolare. Verranno proiettati, in 6 appuntamenti altrettanti filmati d’epoca. Il materiale appartiene al vasto repertorio che Teleangri 1, vera memoria storica visiva di Angri grazie all’impegno di Enzo Stucchio, pochi mesi fa ha donato alla Pro Loco. Dopo un primo lavoro, di sistemazione di videocassette e dvd, sono stati scelti documentari e filmati di circa 20 anni fa, mai più visti e comunque non presenti sui canali social. Si rivedrà il passaggio di consegne tra Don Alfonso e Don Enzo Leopoldo avvenuto nella Collegiata di San Giovanni Battista nel 2006, una sfilata della Befana del Gruppo Folkloristico O’ Revotapopolo del 2007, i documentari su Renato Raiola del 2008 e sulla mostra Una luce per Sarno del 2001. Reperti storici e visivi che sicuramente creeranno forti emozioni e faranno scendere qualche lacrima nel rivedere amici, compaesani e personaggi che purtroppo non sono più tra noi.

Armonia Amalfitana di Gaetanina Longobardi

Il primo appuntamento in calendario per gli “Incontri d’autore” si svolgerà il 2 settembre a partire dalle ore 18.30 nel Castello Doria sala ex Pinacoteca. Sarà Gaetanina Longobardi, con il suo romanzo Armonia Amalfitana, ad inaugurare la rassegna, accompagnata da Pippo Della Corte in veste di moderatore. L’autrice, presente alla serata, condurrà lo spettatore in un viaggio nel medioevo. “Il Medioevo riflette la vita della giovane Susanna, l’evoluzione necessaria per scoprire i propri limiti e sentire un legame che arriva fino a noi. Perché i luoghi che assistono i combattimenti sono proprio di fronte, l’amore che inchioda il cuore di Susanna vive tra Salerno e Amalfi e gli uomini ancora oggi fingono di dominare l’azzurro del mare”.

Ingresso libero e gratuito con posti a sedere