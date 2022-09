Dramma a Gragnano. 14enne cade dal balcone mentre ripara antenna tv

La tragica dinamica

Dolore e incredulità per la tragedia che si è consumata in una palazzina all’interno di un parco di via Lamma a Gragnano. Un adolescente, di soli 14 anni, figlio di una coppia di professionisti, pare stesse tentando di riparare l’antenna tv posta sul balcone di casa, quando per cause da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal quarto piano. Al momento dell’incidente il ragazzo si trovava a casa da solo mentre i genitori erano al lavoro.

Vani i soccorsi

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’adolescente è morto sul colpo. Subito accorsi i carabinieri della locale compagnia e i sanitari del 118, in attesa del magistrato di turno del Tribunale di Torre Annunziata.