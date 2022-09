Incidente stradale. 86enne su Apecar contro auto, e’ grave

Incidenti stradale. 86enne su Apecar contro auto, e’ grave

Un anziano di 86 anni di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, e’ rimasto ferito gravemente in un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un Apecar che si e’ scontrato frontalmente con un’autovettura in localita’ Tempa la Mandra. Immediatamente soccorso, l’anziano e’ stato dapprima ricoverato presso il vicino ospedale di Polla e, poi, trasferito all’ospedale civile “San Carlo” di Potenza i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Il conducente dell’auto, un uomo di 28 anni di Montesano, e’ ricoverato all”ospedale di Polla per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso.

Fonte ANSA