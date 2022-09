Nocera Inferiore. Sospensione treni sulla storica tratta Napoli – Salerno

Saranno mesi critici e di disagio per i passeggeri e i pendolari della storica tratta ferroviaria Napoli – Pompei – Salerno. La linea sarà interessata a lavori di abbattimento di due ponti sovrastanti corsi d’acqua: uno tra Scafati e Pompei e uno tra Pagani e Angri, che interessano anche la tratta ferroviaria. Dal 29 agosto e fino al prossimo 30 ottobre la circolazione dei treni tra le stazioni di Nocera Inferiore e Torre Annunziata è stata temporaneamente sospesa.

I punti critici

I treni metropolitani provenienti da Salerno termineranno la corsa a Nocera Inferiore, mentre quelli da Napoli Campi Flegrei si fermeranno a Torre Annunziata. Bus sostitutivi copriranno i percorsi delle tratte interrotte. Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per mitigare disagi e disservizi ha istituito altre otto corse giornaliere no stop via autostrada che collegheranno Salerno a Torre Annunziata centrale e viceversa.











La flotta sostitutiva

Le otto corse sostitutive sono state collocate nella fascia mattutina tra le 6.05 e le 8.11. Per il servizio sostitutivo è stata messa a disposizione una flotta complessiva di 180 autobus, a cui si aggiungono anche gli otto che da oggi faranno Salerno-Torre Annunziata centrale no stop via autostrada.