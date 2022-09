Pagani. La consortile Agro Solidale assume 13 persone

Prevista l’assunzione di tredici nuove figure all’azienda consortile Agro Solidale. L’obiettivo della consortile è quello di completare la propria struttura operativa. La società consortile del sub – ambito 3 del Piano di Zona Salerno 1, che si occupa delle politiche sociali delle amministrazioni comunali di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno, recluta 13 profili professionali da inserire nel proprio organico riguardano l’assunzione di due psicologi, sei assistenti sociali, un educatore professionale, un istruttore amministrativo, un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore direttivo contabile ed un istruttore direttivo tecnico.

La scadenza del bando

I bandi di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami prevedono che il termine ultimo per la presentazione delle candidature peri i vari profili sia fissata per il prossimo 30 settembre.











Il nuovo direttore

Alla direzione della consortile, per la successione di Porfidio Monda, nei mesi scorsi il coordinamento dei sindaci dell’ambito ha designato Gerardo Cardillo, esperto in programmazione dei fondi europei, già dirigente della Regione Campania e del Piano di Zona Salerno 5. Con i nuovi bandi di assunzione Agro Solidale punta a completare la propria struttura operativa.