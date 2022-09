Pompei. “Giallo” sulla sparizione di 6 zucche dal vivaio del Parco Archeologico

Furto di 6 zucche piantate nel vivaio della casa di Pansa. Gesto deprecapile e dannoso per l'iniziativa di produzione di semi

Il furto

Una lettera dell’architetto Paolo Mighetto, funzionario responsabile della tutela del verde, diretta al direttore generale Gabriel Zuchtriegel e al coordinamento della vigilanza del Parco avrebbe informato che nella notte tra martedì 23 agosto e mercoledì 24 agosto qualcuno si sarebbe introdotto nel vivaio della casa di Pansa portando via delle zucche.

Gesto deprecabile

Il corretto e puntuale funzionario Mibac, avrebbe in primis precisato che il valore del furto è irrisorio anche se il gesto resta oggettivamente deprecabile, oltre che dannoso per l’iniziativa avviata di produzione di semi. Inoltre è stata vanificata l’intenzione di un’iniziativa di solidarietà modesta ma di significativo valore simbolico, perché quelle zucche prodotte in economia sarebbero state regalate a famiglie disagiate del territorio alle prese col caro-bollette.

L’indagine

La vicenda ha originato un giallo collegato all’indagine tesa a capire come siano riusciti a portare fuori dal cancello del Parco sei zucche (cocozze in napoletano) del peso che va dagli 8 ai 10 chilogrammi l’una, considerato che il sito archeologico è praticamente blindato grazie ad un sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia e alla sorveglianza fisica di una squadra di custodi esperti e professionali. Le risposte sono tante ma la più probabile prevede la divisione materiale e formale delle zucche.

Ladri di zucche

Il solerte funzionario del Parco Archeologico di Pompei ha chiesto, pertanto, di visionare il filmati delle telecamere poste nelle aree di accesso alla Casa di Pansa, anche se non compete a lui, per vedere se nei giorni precedenti alla denuncia sia stato registrato il viavai verso l’Orto Pompeiano di “ladri di zucche” con borse rigonfie o atri contenitori anomali, indizio di presumibile trasporto di refurtiva alimentare.