Sarno. Gison operativo da oggi in Ortopedia

Sarno. Il dottor Michele Gison si insedia oggi presso il reparto di Ortopedia del “Martiri del Villa Malta” di Sarno.

L’insediamento di Gison

Una notizia ottima questa, non solo per le sorti del nosocomio, che per fortuna sembrano risollevarsi dopo mesi di impegno anche sul fronte istituzionale, ma soprattutto per il bacino d’utenza che si rivolge al nosocomio della città dei Sarrastri, che adesso può avere la certezza di accedere ad un reparto funzionale e funzionante.

La situazione delle visite ambulatoriali

L’arrivo di un medico specializzando, qualche settimana fa, aveva già lasciato ben sperare per la ripresa delle visite ambulatoriali, le quali erano rimaste sospese per tutto il mese di agosto. Adesso, con l’insediamento dello specialista, l’Ortopedia può tornare pian piano alla normalità.

Le dichiarazioni del comitato

Un risultato questo, che lascia dunque ben sperare, anche per ciò che concerne le sorti del polo ospedaliero. “Facciamo i nostri migliori auguri ed un enorme in bocca al lupo al dottor Michele Gison – fa sapere il portavoce del comitato “Insieme per la salute – Sarno”. Il suo ingresso non solo lascia ben sperare per il futuro del “Villa Malta”, ma ci da immensa soddisfazione, anche per tutto l’impegno che abbiamo profuso non solo sul livello istituzionale, ma anche associazionistico ed umano. Il nostro ospedale è un bene prezioso, emblema di rinascita ed eccellenza del nostro territorio”.

Carmela Landino