Sarno. Realizzazione di tre stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Operazioni di montaggio per le tre stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Le tre stazioni verranno collocate nel centro, a Lavorate nei pressi della piscina e a Foce. Una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici e plug-in, tesa fondamentalmente a incentivare una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Incentivi green

Le tre stazioni di ricarica dovranno tendere a incentivare l’attività e l’uso di strumenti e mezzi elettrici come auto elettriche, biciclette a pedalata assistita e carrozzine per disabili indirizzati alla salvaguardia del territorio e ambiente. L’istallazione delle stazioni elettriche segue l’avviso pubblico dell’aprile 2021 con il quale il Comune ha dato in concessione a una ditta del settore parte del suolo pubblico che a proprie spese doveva provvedere a tutti gli oneri di installazione e di attivazione degli impianti e dei contatori di corrente elettrica dedicata alle colonnine.













Concessione decennale

La concessione di tetti, suolo e stalli da parte dell’amministrazione comunale avrà una durata di 10 anni con l’eventuale proroga per ulteriori 10 anni. Lo riporta il quotidiano “La Città”.