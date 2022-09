Scafati. Auricchio presenta il nuovo piano della sosta (video)

Sosta a pagamento. Per il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati il nuovo piano sosta comunale sarà una vera e propria rivoluzione, tante le novità per una città che ha sofferto fortemente il tema. La città dell’agro fino a oggi ha presentato infatti un piano limitato completamente dalle disposizioni dettate dalla commissione prefettizia e successivamente dal piano di riequilibrio pluriennale, con un’organizzazione delle strisce tra centro e periferia estremamente fallace.













Le criticità da affrontare

Negli ultimi anni per i più disparati motivi commercianti e residenti non poco si sono lamentati del piano parcheggio, estremamente intasato e più ostacolo che risorsa alla vivibilità delle strade cittadine, con i ritorni economici del caso. L’amministrazione ha voluto quindi agire direttamente sulle vertenze delle categorie, costruendo attraverso i sopralluoghi di ACSE e Polizia Locale soluzioni estremamente specifica strada per strada, mantenendo però anche una visione d’insieme.

Il servizio è di Alfonso Romano